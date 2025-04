Daredevil: Born Again, Michael Gandolfini promette sorprese: “Il ritorno di The Punisher farà impazzire i fan”

Michael Gandolfini, interprete di Daniel Blake nella nuova serie Daredevil: Born Again, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul futuro del suo personaggio e sul ritorno in scena del Frank Castle/Punisher interpretato da Jon Bernthal.

Daniel Blake è un collaboratore molto vicino a Wilson Fisk, alias Kingpin (Vincent D'Onofrio), che nella serie ha assunto il ruolo di sindaco di New York. In particolare, Blake opera come Direttore della Comunicazione del Sindaco, supportando la controversa figura politica di Fisk. Frank Castle è invece comparso brevemente nel quarto episodio della stagione, lasciando i fan in attesa di un ritorno più sostanzioso.

Gandolfini rivela: "Daniel si sta scavando la fossa con le sue mani"

Durante un'intervista concessa a Inverse, Gandolfini ha riflettuto sul percorso di Daniel Blake, sottolineando la complessità morale del personaggio. "Non so se fosse davvero consapevole di essere parte del problema", ha dichiarato. "Daniel voleva semplicemente vivere bene e godersi la vita. Ma è un bel dramma: ottiene dei vantaggi, ma allo stesso tempo si capisce che sta andando incontro a qualcosa di tragico".

Daredevil: Rinascita. Vincent D'Onofrio e Michael Gandolfini in una scena del quarto episodio.

L'attore ha anche parlato del lavoro condiviso con Jon Bernthal, con cui aveva già recitato in I molti santi del New Jersey (2021). A proposito del ritorno del Punitore in Daredevil: Born Again, Gandolfini ha dichiarato: "So cosa sta arrivando... e i fan perderanno la testa".

Nella serie, Matt Murdock (Charlie Cox) continua la sua doppia vita di avvocato non vedente e vigilante, mentre Fisk porta avanti la sua ascesa nel panorama politico della città. Il passato dei due protagonisti torna prepotentemente a galla, spingendoli verso uno scontro inevitabile.

Daredevil: Born Again, Charlie Cox e Jon Bernthal in una scena

Il cast della nuova produzione Marvel include, oltre a Cox, D'Onofrio, Gandolfini e Bernthal, anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson e Ayelet Zurer. Lo showrunner della serie è Dario Scardapane.

Il finale della prima stagione di Daredevil: Born Again sarà disponibile su Disney+ a partire dal 15 aprile 2025.