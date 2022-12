Daredevil: Born Again, Charlie Cox parla del possibile legame con l'omonimo fumetto

Charlie Cox riprenderà il ruolo di Matt Murdock nella serie Daredevil: Born Again, un nuovo progetto prodotto per Disney+, ma l'attore ha condiviso un aggiornamento che non farà, probabilmente, felici i fan dei fumetti.

L'attore, intervistato da inews, ha parlato dello show le cui riprese si svolgeranno a partire dai primi mesi del 2023, di cui per ora non sono stati svelati molti dettagli.

I fan della Marvel avevano ipotizzato che il ritorno di Daredevil prendesse il suo titolo da Born Again, il fumetto scritto da Frank Miller e che ha avuto le illustrazioni firmate da David Mazzucchelli.

Charlie Cox ha però spiegato, parlando della possibilità che la storia sia fedele a quella raccontata tra le pagine: "Non penso che qualcuno debba pensare che il titolo suggerisca il tipo di storie che racconteremo".

Daredevil, stagione 2: 5 cose che potreste non aver notato

Il fumetto Born Again mostra Daredevil mentre impazzisce a causa delle azioni di Kingpin e fatica a costruirsi una nuova vita.

L'opera ha conquistato i fan e ha dato vita a una storia sequel intitolata Last Rites, in cui Matt Murdock riesce a vendicarsi rovinando la reputazione del nemico e portandogli via ogni avere.

Nel cast dello show, che sarà composto da ben 18 puntate, ci sarà anche Vincent D'Onofrio che riprende il ruolo di Kingpin dopo essere apparso recentemente in Hawkeye e, prossimamente, nello spin-off Echo con star Alaqua Cox.