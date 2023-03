Daredevil: Born Again, la prima foto di Charlie Cox sul set della nuova serie Marvel

L'attore è stato beccato sul set di Daredevil: Born Again, serie per Disney+ che lo vedrà riprendere i panni del vigilante di Hell's Kitchen.

Arriverà nel 2024 su Disney+ Daredevil: Born Again, serie che segnerà il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil dopo il cameo in Spider-Man: No Way Home e le apparizioni in She-Hulk. L'attore è stato di recente beccato sul set della serie, scattando una foto con un fan.

Le riprese sono attualmente in corso a Manhattan e si sposteranno poi in altre parti di New York. Daredevil Born Again sarà composta da 18 episodi e vedrà nel cast vedrà nel cast anche Vincent D'Onofrio nuovamente nei panni di Kingpin, Michael Gandolfini, Colin Woodell, Margarita Levieva, Nikki M. James e Sandrine Holt, con possibile presenza di Alaqua Cox nei panni di Echo.

Daredevil: Born Again, Charlie Cox sulla serie Disney+: "Non penso che la mia interpretazione cambierà"

Nella serie ci sarà anche Jon Bernthal nei panni di The Punisher, segnando il suo debutto ufficiale all'interno dell'MCU.

L'attore ha interpretato per la prima volta Frank Castle nella seconda stagione di Daredevil, arrivata su Netflix nel 2016. Il personaggio ha poi avuto uno spinoff, The Punisher, conclusosi nel 2019 dopo due stagioni.