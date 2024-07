Daredevil Born Again, Charlie Cox rivela: "La Marvel voleva tagliare i ponti con la serie Netflix"

Nei suoi piani iniziali per Daredevil: Born Again i Marvel Studios avevano intenzione di tagliare i ponti con la vecchia serie Netflix e procedere con un nuovo filone narrativo più vicino al MCU, ma improvvisamente ha cambiato strategia optando per un continuo di quelle storie.

Una delle serie Marvel meglio recensite, Daredevil è andata inizialmente in onda per tre stagioni su Netflix, portando gli spettatori in un angolo oscuro e coraggioso della scuderia della Casa delle Idee. Con Daredevil: Born Again, la serie viene continuata direttamente con lo stesso cast e le stesse trame, solo che non è sempre stato così.

A confermarlo è stato lo stesso Charlie Cox, che in occasione di una recente convention di fumetti ha dichiarato che il personaggio doveva essere reboottato prima che lo show subisse un'importante revisione creativa.

Daredevil: Charlie Cox ed Elden Henson interpretano Matt Murdock e Foggy Nelson

"All'inizio Elden non era stato invitato a partecipare allo show... Avevano scritto un cameo nel primo episodio per chiudere il legame con la vecchia serie e dare ai vecchi fan una chiusura, ma l'hanno eliminato nella nuova versione", ha dichiarato Cox in un'apparizione al GalaxyCon Raleigh.

Il produttore dei Marvel Studios Brad Winderbaum ha paragonato il live-action Daredevil: Born Again a X-Men '97, in quanto entrambi gli show si collocano nella stessa continuità dei loro predecessori e sono stati ripresi anni dopo essere stati cancellati.

"Daredevil è incredibile. Per certi versi è simile a X-Men '97, perché fa rivivere qualcosa che i fan già amavano", ha spiegato Winderbaum in un episodio del podcast The Official Marvel. "Ma lo sta portando in una nuova direzione. Questi personaggi sono maturati. L'universo è diverso da quello che era. Le cose sono cambiate. La società è cambiata", ha aggiunto. "Matt e Wilson sono cambiati, e i loro personaggi si scontreranno in modi che non abbiamo mai visto prima. Non è più sufficiente cercare di uccidersi a vicenda. C'è un intero meccanismo politico in gioco".