Daniele Scardina in coma dopo un malore, Diletta Leotta scrive "Forza Dani"

Daniele Scardina è stato colto da un malore durante l'allenamento, la sua ex Diletta Leotta prega per lui sui social

Daniele Scardina è stato colto da un malore durante l'allenamento, le sue condizioni sono preoccupanti. Il pugile è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico alla testa. Diletta Leotta, ex di King Toretto, questo il suo soprannome, ha scritto un messaggio di incoraggiamento sui social

Daniele Scardina si è sentito male durante l'allenamento, il pugile si stava preparando ad esordire nella categoria dei mediomassimi. Il malore si sarebbe verificato alle 17:00 nella FitSquare di Buccinasco, in provincia di Milano. Dopo aver sospeso l'allenamento, King Toretto, mentre era nello spogliatoio, ha avvertito un dolore ad un orecchio e ad una gamba, subito dopo ha perso i sensi.

Trasportato in codice rosso alla Clinica Humanitas di Rozzano, Daniele Scardina è stato sottoposto ad un intervento d'urgenza alla testa. Le sue condizioni sono definite preoccupanti anche se per il momento non è stata data nessuna notizia ufficiale.

Diletta Leotta e Daniele Scardina in pausa di riflessione: "la nostra storia è un tema troppo importante"

Moltissimi i messaggi dei numerosi fan sui social, tra tutti spicca quello di Diletta Leotta, ex del pugile, che nelle storie di Instagram ha scritto "Forza Dani" con l'emoj delle mani giunti. I due hanno condiviso un anno della loro vita, si erano conosciuti durante una riunione di box e si erano innamorati. La storia era stata chiusa dalla giornalista di DAZN, i giornali parlarono di un tradimento del pugile.

Dopo la rottura, King Toretto cercò di riconquistare Diletta, senza successo: "Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme. Purtroppo", confessò Daniele nel privé del Billionaire in Costa Smeralda.

Diletta Leotta, Daniele Scardina è deciso a riconquistarla: "Lei è il meglio che la vita mi abbia donato"

Diletta Leotta ieri era per DAZN nel capoluogo piemontese per seguire il derby fra Juventus e Torino all'Allianz Stadium. Prima di chiudere il collegamento ha detto: "Permettetemi un momento, voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!"