Diletta Leotta, Daniele Scardina è deciso a riconquistarla: "Lei è il meglio che la vita mi abbia donato"

Daniele Scardina è pronto a riconquistare la sua ex Diletta Leotta: King Toretto e la conduttrice di DAZN stanno passando le vacanze separati ma il pugile ha parlato della loro relazione con il magazine CHI, ammettendo di amala e di non averla mai tradita.

La fine della storia d'amore tra Daniele Scardina e Diletta Leotta è stata una delle notizie più calde dell'estate, i ben informati avevano riferito che la conduttrice di DAZN aveva messo il pugile alla porta dopo aver scoperto di essere stata tradita. Daniele e la Leotta non hanno mai parlato in pubblico della fine della loro relazione ma le vacanze separate in Sardegna hanno alimentato i rumors. É stato King Toretto a confermare che, quella definita dalla conduttrice una pausa, è in realtà una rottura in piena regola, ma il pugile si è anche detto disposto a tutto per riconquistarla.

"Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme. Purtroppo". ha confessato Daniele nel privé del Billionaire in Costa Smeralda. Il pugile è pronto a riconquistare Diletta e non ha nulla da farsi perdonare: "La amo e non l'ho mai tradita" ha detto al giornalista pare con le lacrime agli occhi. I due sono in vacanza nella magnifica Sardegna, Diletta finito il campionato di serie A è partita con un gruppo di amiche, Daniele si sta allenando per i prossimi incontri, nel marzo del 2019 il pugile ha conquistato il titolo vacante IBF International dei pesi supermedi.