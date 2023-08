Diletta Leotta è mamma: è nata Aria, la prima figlia con Loris Karius

Diletta Leotta è diventata mamma nel giorno del suo compleanno: ieri, mercoledì 16 agosto, è nata la figlia Aria, primogenita della conduttrice e di Loris Karius, portiere tedesco del Newcastle. "Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere": così la coppia ha annunciato sui social la nascita della piccola, proprio nel giorno del 32° compleanno di mamma Diletta.

Doppia festa per Loris Karius e Diletta Leotta che alle 8:47 di mercoledì hanno dato il benvenuto ad Aria, nata a Milano, all'Ospedale San Raffaele. L'annuncio è arrivato invece nelle prime ore della serata con poche immagini dolcissime che hanno fatto il pieno di like - più di 800.000 - e di commenti. Tanti gli auguri vip arrivati ai due neo-genitori: Chiara Ferragni ha scritto "Congratulazioni baby" e Orietta Berti ha dato il benvenuto ad Aria, e poi Elodie, Benedetta Parodi, l'account della Serie A, Melissa Satta, Elettra Lamborghini, Paola Turci, Federica Pellegrini, che ha da poco annunciato la sua gravidanza.

La storia d'amore con Loris Karius

Loris Karius e Diletta Leotta si sono conosciuti durante una festa, come la conduttrice ha raccontato. Per lei, che usciva dalla chiacchieratissima relazione con Can Yaman, è stato un vero e proprio colpo di fulmine, più cauto lui, come ha svelato nel podcast Mamma dillettante, che stava solo "cenando e chiacchierando un po'". I primi rumor sulla loro frequentazione risalgono a ottobre dello scorso anno, quando sono stati paparazzati nello stesso albergo di Milano, dopo poco più di un mese, durante la vacanze natalizie, sono arrivati anche i primi scatti insieme sui rispettivi canali social. E già a quel tempo qualcosa bolliva in pentola perchè, come Diletta Leotta ha raccontato in diverse puntate del suo podcast, la scoperta della gravidanza è avvenuta dopo poco più di 3 mesi dal quel primo incontro fatale.