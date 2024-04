Diletta Leotta: chi è Loris Karius, giocatore tedesco e futuro marito della giornalista sportiva

Diletta Leotta è un volto noto ai tifosi di calcio, la giornalista da anni è l'inviata sportiva di DAZN, per la piattaforma streaming, che detiene i diritti del campionato italiano di calcio, segue i principali incontri della Serie A.

In passato, Diletta è stata legata sentimentalmente con il pugile Daniele Scardina e con l'attore turco Can Yaman. Dall'ottobre 2022 ha una relazione con il portiere tedesco Loris Karius, i due hanno una figlia e si sposeranno a breve.

Diletta Leotta e Loris Karius

Il futuro marito della giornalista sportiva, nato il 22 giugno 1993 a Biberach an der Riß, una città tedesca situata nel land del Baden-Württemberg, è figlio di un ex campione di motocross e ha trascorso parte della sua giovinezza praticando sia il motocross che il calcio. Alla fine ha optato per quest'ultimo sport, e ha iniziato a giocare nelle giovanili dello Stoccarda, per poi essere ingaggiato dal Manchester City nel 2009, all'età di soli 16 anni.

Loris Karius, dai problemi sul campo al riscatto nella vita privata

Dopo tre anni al Manchester City, nel 2012 è tornato in Germania firmando per il Magonza. È con questa squadra che ha fatto il suo esordio in Bundesliga, diventando il portiere esordiente più giovane della storia della lega tedesca.

Diletta Leotta e Loris Karius il giorno della nascita di Aria

Nel 2016, Loris Karius, è stato acquistato dal Liverpool, giocando come portiere titolare sotto la gestione del connazionale Jurgen Klopp. Tuttavia, è principalmente ricordato per la sua prestazione nella finale di Champions League del 26 maggio 2018 contro il Real Madrid.

Durante quella finale, il portiere ha commesso una serie di errori, tra cui un rilancio sbagliato che ha portato al gol di Karim Benzema e un tentativo fallito di parare un tiro non irresistibile di Gareth Bale. Si sono diffuse voci non confermate che attribuivano le sue incertezze a un presunto trauma cranico subito in seguito a uno scontro con il difensore del Real Sergio Ramos, ma da quel giorno la sua carriera sportiva ha iniziato la parabola discendente.

Dopo l'esperienza al Liverpool, nel 2020 è stato ceduto in prestito all'Union Berlino e nel 2022 ha firmato per il Newcastle United, arrivando a parametro zero. Fino ad oggi in questa stagione, ha giocato solo una partita da titolare.

Nell'estate del 2022, è stato fotografato in compagnia di Diletta Leotta, ma entrambi hanno scelto inizialmente di non confermare la loro relazione. Solo alcuni mesi dopo hanno cominciato a condividere sui social le prime foto insieme, rendendo pubblica la loro storia d'amore.

L'ufficialità della loro relazione è arrivata il 24 marzo 2023, quando hanno svelato sui social di essere in attesa di un bambino. Hanno pubblicato un video felici e abbracciati, annunciando la gravidanza. La giornalista di DAZN aveva scoperto di essere incinta mentre era al telefono con il portiere tedesco, come rivelò a Verissimo.

Loris Karius a Diletta Leotta: "Al primo appuntamento non avrei mai immaginato che avremmo avuto un figlio"

Il 16 agosto alle ore 08:47 è nata Aria, la prima figlia di Diletta Leotta e Loris Karius. Questa data è particolarmente significativa perché corrisponde al compleanno di Diletta che quel giorno festeggiava 32 anni.

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, la Leotta ha spiegato che il nome della piccola è stato scelto sul momento: "La guarderò negli occhi e deciderò", aveva detto al quotidiano sportivo.

Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno il 22 giugno a Vulcano, nelle Isole Eolie. La giornalista ha confermato la notizia in risposta a una domanda di Antonella Clerici. La proposta risale alla scorsa estate, il 31 gennaio lei ha annunciato ai fan il loro imminente matrimonio con un post su Instagram: "I said yes", si leggeva nella caption.