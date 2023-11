Diletta Leotta si è trasformata in una hot Lara Croft per Halloween [LE FOTO]

Nella notte di Halloween 2023, Diletta Leotta ha sorpreso tutti trasformandosi in Lara Croft, l'indimenticabile eroina dei videogiochi e dei film di Tomb Raider.

Lara Croft è un personaggio iconico noto per la sua treccia lunghissima, il suo stile distintivo e le sue abilità straordinarie nell'uso delle armi contro avversari realistici e fantastici. Diletta Leotta ha catturato perfettamente l'essenza di Lara Croft, indossando una canottiera nera, shorts attilati e ricreando la treccia caratteristica.

La festa in cui Diletta Leotta ha svelato il suo travestimento è stata organizzata dall'amica Chiara Ferragni e dal marito Fedez. Chiara Ferragni si è presentata nei panni di Catherine Tramell di "Basic Instinct," mentre Fedez ha scelto di interpretare Jack, il protagonista maschile di Titanic.

Lara Croft è stata resa famosa al cinema grazie all'interpretazione di Angelina Jolie e più recentemente da Alicia Vikander. La scelta di Diletta Leotta di omaggiare questo personaggio iconico dimostra il suo amore per la cultura pop e la sua creatività nel creare un travestimento affascinante.

In questa notte spettrale, Diletta Leotta ha dimostrato ancora una volta di essere un'icona di stile e un'appassionata di cultura pop (ricordate quando nel 2020, in piena pandemia, propose la sua versione sexy di Daenerys Targaryen, ovvero la regina de draghi de Il trono di spade?). I fan sono entusiasti di vedere come le celebrità scelgano di celebrare Halloween e attendono con impazienza di vedere quale personaggio iconico sceglierà l'anno prossimo. L'evento è stato reso ancora più speciale dalla sua recente maternità, in quella che è stata la sua prima notte delle streghe da neomamma.

Qui sotto, il perfetto cosplay: