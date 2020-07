Diletta Leotta e Daniele Scardina in pausa di riflessione: “la nostra storia è un tema troppo importante”

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono in pausa di riflessione, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi il volto di DAZN ha voluto fare chiarezza sullo stato della sua relazione in un'intervista con il settimanale Gente.

Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno passando le vacanze separate, un altro segnale che la relazione tra i due sta attraversando un momento critico. Fu Nuovo a lanciare lo scoop della loro separazione circa quindici giorni fa, subito dopo il settimanale Chi ha rivelato che Diletta ha messo King Toretto alla porta dopo aver scoperto che il pugile si era concesso una distrazione. La Leotta in questi giorni ha preferito non parlare, ora ha deciso di rispondere alle domande del settimanale Gente.

Diletta Leotta ha detto che lei è Daniele si sono presi una pausa di riflessione senza aggiungere altro: "La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto". Dopo le parole della Leotta, Daniele ha pubblicato alcuni scatti in solitaria su Instagram, accanto all'ultimo video ha scritto "sono proprio i sogni che ti rendono grande, ti maturano, danno esperienza e ti portano a capire che senza di tutto questo non sarebbe lo stesso. Ho dato tutto per ciò che amo, andando contro corrente, cadendo, rialzandomi ma sempre più forte di prima, trovando porte chiuse e ostacoli altissimi da superare ma senza non sarebbe stato il cammino giusto. So bene qual è il mio obbiettivo, chi sono ma soprattutto dove voglio arrivare."