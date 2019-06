Daniel Radcliffe nel cast dello speciale interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt

Daniel Radcliffe farà parte del cast dello speciale interattivo con cui si concluderà la storia dei protagonisti di Unbreakable Kimmy Schmidt, la divertente comedy di Netflix con protagonista Ellie Kemper.

La produzione del progetto in stile Black Mirror: Bandersnatch non ha voluto rivelare i dettagli relativi al personaggio affidato all'ex star di Harry Potter. La sinossi dello speciale di Unbreakable Kimmy Schmidt rivela però che gli utenti della piattaforma di streaming aiuteranno la protagonista a vivere un'avventura che la porterà a compiere un viaggio in tre stati diversi e che la vedrà alle prese con esplosioni, hamburger danzanti, problemi e il Reverendo interpretato da Jon Hamm che potrebbe rischiare di non far arrivare Kimmy al suo matrimonio in tempo. Proprio il dettaglio relativo alle nozze del personaggio principale ha spinto i fan a ipotizzare che Daniel Radcliffe abbia il ruolo del fidanzato di Kimmy.

Nel cast dello speciale ci saranno anche Titus Burgess, Jane Krakowski e Carol Kane che ritorneranno sul set insieme a Ellie Kemper per concludere la storia. Lo show, che ha temporaneamente salutato i propri fan con gli episodi della quarta stagione, è stato creato da Tina Fey e Robert Carlock, coinvolti anche come produttori esecutivi insieme a Jeff Richmond, Sam Means, David Miner e Meredith Scardino.

