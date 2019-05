Unbreakable Kimmy Schmidt: in arrivo uno speciale interattivo!

Unbreakable Kimmy Schmidt tornerà su Netflix con uno speciale interattivo! A rivelare la notizia di questo episodio, che cercherà di ottenere lo stesso successo di Black Mirror: Bandersnatch, è stata la creatrice e produttrice esecutiva dello show Tina Fey, aggiungendo inoltre che l'"avventura" debutterà in streaming nel 2020.

Durante un panel che si è svolto nella giornata di mercoledì, Tina Fey ha infatti rivelato: "I fan potranno compiere delle scelte per conto dei nostri personaggi, seguire diversi percorsi narrativi e, ovviamente, far pronunciare battute differenti. Penso si adatti in modo grandioso al nostro show e sarà un modo fantastico per completare ufficialmente la serie".

Unbreakable Kimmy Schmidt è stata infatti cancellata da Netflix nel maggio 2018 e la quarta stagione, l'ultima, ha debuttato in streaming a gennaio. I produttori e autori avevano parlato della possibilità di realizzare un film per raccontare l'epilogo della storia di Kimmy, tuttavia il progetto sembra sia stato sostituito dallo speciale interattivo.

I protagonisti dlla serie sono Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakowski e Carol Kane.