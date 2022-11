Daniel Craig nel nuovo spot di Taika Waititi per Vodka Belvedere è semplicemente pazzesco

Nella nuova campagna pubblicitaria di Vodka Belvedere, per la regia niente di meno che di Taika Waititi, vediamo un Daniel Craig in una veste tutta nuova. L'ex James Bond mette da parte lo smoking e ci dimostra che sì, un cambio d'immagine è possibile anche per la star di No Time To Die, che non rimane intrappolato nel ruolo di 007.

Lo vediamo camminare e ballare in un hotel di lusso a Parigi, vodka alla mano e un look sempre total black ma decisamente più casual, dai sentori gangster. È amore a prima vista e uno dei rari casi in cui la pubblicità non serve solo a vendere un prodotto ma è un vero e proprio cambio d'immagine per l'attore. Per Daniel Craig questo è fondamentale, dal momento che per ben 16 anni è stato abbinato solo ed esclusivamente al ruolo di James Bond quando, in realtà, sono molti altri i personaggi da lui interpretati. Non in ultimo il detective gentiluomo Benoit Blanc in Cena con delitto - Knives Out, di cui vedremo a il sequel Glass Onion - Knives Out dal 23 novembre al cinema.

Taika Waititi omaggia Spike Jonze nello spot Vodka Belvedere

Daniel Craig in un primo piano al photocall di Spectre

Daniel Craig si aggira per le stanze di un hotel di lusso parigino in una versione ammiccante, sexy e funky o - per dirla con Madonna - "strike a pose". Di certo non l'abbiamo mai visto così disinvolto e lontano dalla figura di James Bond con cui si era fuso negli ultimi anni. I lineamenti duri del viso si mescolano a una fluidità corporea tutta nuova, di cui la telecamera segue le mosse e i passi di danza. I rimandi a No Time to Die ci sono eccome, infatti all'inizio lo vediamo inquadrato da dietro con abito bianco e camicia bianca aperta: che Bond sia andato davvero in Paradiso?

Basta un movimento della telecamera e un sorrisetto beffardo per farci capire che l'attore sta solo giocando con noi. Ecco allora orde di paparazzi, Craig che si infila nel retro di una Rolls Royce nera per uscirne cambiato nel look e nell'animo: la canottiera nera con catenina hip-hop, un giacchino di pelle e occhiali da sole ne segnano la rinascita.

Tutto, dai movimenti di camera al ballo di Daniel Craig, ci ricorda un altro grandissimo video a cui il regista Taika Waititi rende omaggio e si inchina. Parliamo ovviamente del videoclip di Wheapon of Choice di Fatboy Slim diretto da Spike Jonze nel 2000, con protagonista il grande Christopher Walken in uno dei più grandi esempi di rinnovamento d'immagine attoriale.

Il regista di Thor: Ragnarock e Thor: Love and Thunder riprende quel tipo di operazione e trasforma un 54enne Daniel Craig da elegante 007 a uomo sexy che muove i fianchi a tempo di musica, schiocca le dita e fa twerking. Un cortocircuito che ci fa impazzire e decreta la nascita di un nuovo Craig per cui tutto è ormai possibile. È sul sorriso da gangster e un sorso di meritata vodka ghiacciata che viene da chiedersi: in che vesti lo vedremo nel prossimo futuro?