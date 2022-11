Daniel Craig pronto a entrare nell'MCU? La sua risposta criptica

Impegnato nel tour promozionale di Glass Onion, sequel di Knives Out, Daniel Craig ha ormai fatto capire a tutti come abbia chiuso definitivamente con il ruolo di James Bond, interpretato in ben cinque film della saga.

Adesso è totalmente concentrato su altro e diverse voci lo vogliono ormai pronto a entrare nel Marvel Cinematic Universe. L'attore non si è voluto sbilanciare più di tanto, ma alla risposta del giornalista Brandon Davis di ComicBook.com ha risposto in questo modo: "Dovrei essere molto fortunato".

Nei mesi scorsi erano stati diffusi in rete alcuni concept art che vedevano Daniel Craig nei panni di Balder il coraggioso, uno dei membri degli Illuminati. Il suo cameo shock sarebbe dovuto avvenire in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma problemi logistici, emergenze sanitarie globali e altri impegni dell'attore hanno mandato in fumo il tutto.

Daniel Craig nel nuovo spot di Taika Waititi per Vodka Belvedere è semplicemente pazzesco

Il suo posto è stato poi preso da Reed Richards/Mr.Fantastic interpretato da John Krasinski, per molti un casting da sogno finalmente divenuto realtà. In ogni caso i Marvel Studios sono sempre riusciti a prendere numerose star di rilievo nei loro film e una possibile apparizione di Daniel Craig in futuro non sembrerebbe così remota.

Nel frattempo vi ricordiamo che Glass Onion - Knives Out arriva al cinema per una sola settimana a partire da oggi, e su Netflix dal 23 dicembre.