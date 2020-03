Daniel Craig avrebbe preferito interpretare Spider-Man

Con la prospettiva di abbandonare definitivamente il ruolo di James Bond con No Time To Die, Daniel Craig svela i personaggi che ha sempre sognato di interpretare. Spoiler: nessuno di loro è James Bond! Nonostante sia grato per l'opportunità, l'attore britannico confessa a comicbookmovie.com che da piccolo sognava di poter un giorno vestire i panni di un supereroe.

Daniel Craig in una scena del film Casino Royale, primo film da lui interpretato nel ruolo di James Bond

Con la consuetà brutale onestà, Daniel Craig fa sapere che diventare l'agente 007 non era esattamente nei suoi piani: "Le persone mi dicono sempre 'Devi aver sognato di interpretare James Bond da quando eri bambino.' La risposta è no, non l'ho mai fatto. Sognavo di essere un sacco di altre cose - Superman, Spider-Man, L'uomo invisibile, anche un cowboy alla vecchia maniera. Ma Bond non molto, che adesso sembra ironico."

Il sogno di diventare un cowboy del cinema può essere tolto dalla lista, dato che Craig ne ha interpretato uno in Cowboys & Aliens di Jon Favreau, ma ancora gli manca l'opportunità di indossare un costume da supereroe, cosa che potrebbe ancora accadere tranquillamente, con tutte le nuove possibilità aperte da Marvel, per esempio.

Bond 25: No Time To Die, la sinossi ufficiale del film!

Nonostante non abbia mai effettivamente sognato di diventare James Bond, Daniel Craig ringrazia per la splendida opportunità di carriera, e si appresta ad abbandonare il personaggio con il suo quinto film da 007. Purtroppo per vedere No Time To Die dovremo aspettare fino a novembre, dato che l'uscita del film è stata fatta slittare a causa della chiusura delle sale cinematografiche di mezzo mondo a causa dell'emergenza coronavirus.