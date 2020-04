Dangerous Lies: Camila Mendes nel trailer del thriller Netflix

Netflix cerca di capitalizzare il successo di alcune hit degli ultimi mesi, tra cui Cena con delitto - Kinives Out, nel thriller Dangerous Lies, come vediamo dal trailer del film interpretato da Camila Mendes.

L'attrice di Riverdale interpreta un'infermiera che diviene intima amica di un ricco anziano (Elliott Gould) che ha il compito di accudire, ricevendo in eredità la sua ricchezza e la magione di Chicago quando l'uomo muore in circostanze misteriose.

Più che un whodunit, Dangerous Lies vira in direzione del thriller con venature sentimentali visto che si focalizza sulla storia dell'infermiera Katie e del marito di lei (Jessie T. Usher), con la coppia che si ritrova al centro di una rete di bugie, inganni e omicidi mentre misteriosi individui li seguono, uno strano detective fa la sua comparsa e la loro casa diviene oggetto di invasioni.

Michael M. Scott dirige Dangerous Lies da una sceneggiatura di David Golden. Nel cast troviamo anche Jamie Chung, Cam Gigandet e Sasha Alexander. il film sarà disponibile su Netflix a partire dal 30 aprile.