Damsel: il film con Millie Bobby Brown nella Top 10 dei titoli più popolari di sempre di Netflix

Sono passati alcuni mesi dal debutto di Damsel su Netflix, il nuovo film in live-action guidato dalla star di Stranger Things ed Enola Holmes Millie Bobby Brown e al pari di questi ultimi progetti ha fatto segnare numeri da record sulla piattaforma.

Come rivelano le nuove metriche di riferimento, Damsel è diventato un successo globale per la piattaforma, guadagnandosi un posto nella Top 10 dei film originali di tutti i tempi.

Martedì scorso, il servizio di streaming ha confermato che Damsel è l'ottavo film originale in lingua inglese più popolare della sua storia, con un totale di 251,5 milioni di ore di streaming e 137,2 milioni di visualizzazioni a livello complessivo. Questo dato colloca Damsel davanti a The Mother e Glass Onion - Knives Out, che chiudono l'attuale Top 10 di Netflix.

Damsel: Millie Bobby Brown con la spada pronta all'attacco

Cosa racconta Damsel?

Nel film, una damigella accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che la famiglia reale l'ha reclutata come sacrificio per ripagare un antico debito. Gettata in una caverna con un drago sputafuoco, deve affidarsi al suo ingegno e alla sua volontà per sopravvivere.

Oltre alla Brown, Damsel è interpretato da Angela Bassett (Gunpowder Milkshake, Black Panther: Wakanda Forever), Robin Wright (Wonder Woman), Ray Winstone (Black Widow), Nick Robinson (Maid), Brooke Carter (The Irregulars) e Shohreh Aghdashloo (X-Men: The Last Stand). Il film è stato diretto da Juan Carlos Fresnadillo (28 settimane dopo), con una sceneggiatura scritta da Dan Mazeau (La furia dei titani).

"Elodie diventa una persona incredibilmente diversa da quella che è all'inizio", ha spiegato Brown in un'intervista rilasciata durante la campagna promozionale del film Netflix. "Diventa questa donna che non sapeva di poter diventare. E penso che questa sia una storia con cui molte donne e ragazze potranno identificarsi".

Millie Bobby Brown in Stranger Things

Dove rivedremo Millie Bobby Brown?

Oltre alla quinta stagione di Stranger Things il cui debutto è atteso per il 2025 e le cui riprese sono in corso, rivedremo la giovanissima attrice da poco convolata a nozze nel prossimo film di Joe e Anthony Russo, The Electric State, e nell'adattamento young-adult The Girls I've Been.

The Electric State è ambientato in un futuro alternativo e racconta la storia di un'adolescente (Millie Bobby Brown) che si rende conto che uno strano ma dolce robot che viene da lei è stato in realtà inviato dal fratello scomparso. Lei e il robot si mettono alla ricerca del fratello in un mondo immaginario in cui gli esseri umani si mescolano con ogni sorta di robot, scoprendo nel frattempo una grande cospirazione.

Damsel, Millie Bobby Brown ha fatto le sue acrobazie dall'inizio alla fine: "Come una Tom Cruise al femminile"

Oltre alla Brown, il film vedrà nel cast Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Jason Alexander, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito, Anthony Mackie e Billy Bob Thornton.