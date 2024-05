Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono sposati una settimana fa, anche se la coppia ha in programma di celebrare anche con una cerimonia più grande nei prossimi mesi.

La star di Stranger Things e il figlio di Jon Bon Jovi si erano fidanzati nell'aprile 2023.

La conferma del magazine americano

People ha confermato l'indiscrezione che sosteneva che il matrimonio si fosse già svolto. Le fonti di The Sun avevano infatti rivelato che Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono sposati in America alla presenza dei loro genitori e altri membri delle due famiglie.

L'evento è stato descritto come molto tranquillo e romantico, con pochi invitati presenti alla cerimonia.

Millie e Jake insieme

Jon Bon Jovi, recentemente, aveva risposto alle critiche legate alla giovane età della coppia e parlato della fidanzata del figlio dichiarando: "Ho potuto conoscerla nell'ultimo anno: lavora davvero duramente e lei e Jake cresceranno insieme a modo loro. Si tratta di una versione accelerata di quello che ho vissuto io 40 anni fa e penso che, con l'aiuto della famiglia intorno a loro, saranno grandiosi insieme".

L'attrice e il modello hanno iniziato a frequentarsi nel 2021 e si erano fidanzati nel 2023. La giovane attrice aveva spiegato che insieme a Jake stava pianificando ogni aspetto del matrimonio e hanno apprezzato i preparativi perché erano pronti ed entusiasti pensando alle imminenti nozze, non trovando in nessun modo stressante la situazione.