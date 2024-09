Netflix: il report sull'Engagement rivela i numeri del successo di Bridgerton e Damsel

Nella prima metà del 2024 gli utenti di Netflix hanno guardato oltre 94 miliardi di ore di contenuti in streaming.

Da gennaio a giugno 2024 il tempo di visione - o coinvolgimento - ha registrato cifre importanti e molto significative e tra i titoli più apprezzati dagli abbonati ci sono Bridgerton e Damsel, il film con Millie Bobby Brown.

Il dominio di Bridgerton e Damsel

Il franchise tratto dai romanzi di Julia Quinn ha fatto ottenere a Netflix ben 189 milioni di visualizzazioni nella prima metà del 2024 e gli episodi della terza stagione di Bridgerton, da soli, sono arrivati a quota 92 milioni in meno di due mesi. L'interesse per le storie d'amore e gli intrighi sentimentali ha portato al raddoppio delle visualizzazioni per La Regina Carlotta: Una Storia di Bridgerton, mentre sono aumentate di cinque volte quelle delle prime due stagioni dello show originale.

Gli amori di Bridgerton dominano le classifiche

Tra i film è Damsel con Millie Bobby Brown a dominare con ben 144 milioni di visualizzazioni, mentre la commedia Lift con Kevin Hart si è fermata a quota 129 milioni.

Il report sull'Engagement condiviso da Netflix rivela inoltre che quattro dei 10 migliori risultati ottenuti tra le serie tv sono stati realizzati nel Regno Unito (Un inganno di troppo 108M, Baby Reindeer 88M, The Gentlemen 76M e One Day 39M). Le produzioni internazionali hanno comunque ottenuto l'attenzione degli spettatori, rappresentando quasi un terzo di tutte le visualizzazioni. Dalla Spagna arrivano Spagna (La Società Della Neve 104M, Berlino 49M, Asunta 31M e Ni Una Màs 25M), ma anche la Corea ha conquistato il pubblico di Netflix (La Regina Delle Lacrime 29M, Kiseiju - La zona grigia 25M e My Demon 18M). A livello internazionale hanno ottenuto buoni risultati anche Francia (Under Paris 85M), Italia (Fabbricante Di Lacrime 53M), Giappone (City Hunter 16M) e India (Heeramandi 15M).

Spaziando tra generi diversi, nel settore dell'azione e dell'avventura si sono distinti anche Crooks (16M), Ragazzo Divora Universo (13M), Yu Yu Hakusho (8M) e la nuova stagione di Sweet Tooth (16M).

Tra i dati riportati anche quelli delle serie Ripley (9M) e The Crown (12M con la sua stagione finale), Griselda (69M), Il problema dei 3 corpi (52M), Heartstopper (5M tra le sue due stagioni), Young Sheldon (106M totali in sei stagioni).

Un ottimo risultato lo hanno inoltre ottenuto la rom-com La madre della sposa (78M), e i film di animazione The Super Mario Bros. Movie (80M), Minions (73M) e Baby Boss (64M).

Le statistiche sono significative anche nel campo dei documentari con All American Nightmare - Rapimento in California (55M), We Are The World - La notte che ha cambiato il pop (25M) e Formula 1: Drive to Survive (12M) a America's Sweethearts: Le Cheerleader dei Dallas Cowboys (6M) e la serie L'amore nello spettro (11M).