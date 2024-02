Damsel: ecco il nuovo poster del film Netflix con Millie Bobby Brown

Netflix ha diffuso un nuovo poster di Damsel, il prossimo fantasy che vede come protagonista la star di Stranger Things, Millie Bobby Brown. L'immagine offre un ulteriore sguardo alla principessa Elodie (interpretata dall'attrice britannica) dopo la diffusione del teaser trailer.

Millie Bobby Brown: "Stranger Things mi impedisce di creare storie che mi appassionino"

Damsel

Basato su una sceneggiatura scritta da Dan Mazeau, Damsel è diretto da Juan Carlos Fresnadillo. Millie Bobby Brown interpreta la principessa Elodie, la cui innocenza lascia il posto a un feroce spirito guerriero quando si ritrova in pericolo. Elodie accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

I produttori del film includono la stessa Brown, Mazeau, Joe Rother, Jeff Kirschenbaum, Zack Roth e Chris Castaldi.

Nel cast troviamo anche Robin Wright, Angela Bassett e Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter e Shohreh Aghdashloo. Come riportato sulla locandina, la pellicola debutterà l'8 marzo su Netflix.