Dampyr: il fumetto Bonelli diventerà un film!

Dampyr, il popolare fumetto Bonelli, diventerà un film. L'annuncio è stato dato a Lucca Comics & Games nel corso della presentazione degli eventi Bonelli. Sergio Bonelli Editore, Brandon Box e Eagle Pictures hanno lanciato una partnership per portare Dampyr al cinema in versione live-action. Il film ha già un data di uscita: 23 Gennaio 2020.

"Siamo oltremodo lieti di lavorare alla trasposizione filmica di uno dei nostri personaggi a fumetti più longevi e di successo" ha dichiarato il Direttore Editoriale Michele Masiero. "Il primo film dell'Universo Bonelli, che siamo orgogliosi di co-produrre con due straordinarie aziende". "Siamo orgogliosi di aver reso possibile questo storico progetto con Sergio Bonelli Editore e Eagle Pictures" ha detto Andrea Sgaravatti, CEO di Brandon Box. "Fin da quando ho letto i primi numeri ho sempre pensato che Dampyr avrebbe potuto essere un film pazzesco, un sogno che si avvera essere parte dell'Universo Bonelli". "Eagle ha completato qualche mese fa la produzione di una serie in partecipazione con MGM ma quello che ci rende più orgogliosi ed emozionati è essere qui a Lucca Comics per poter annunciare insieme a Sergio Bonelli Editore e Brandon Box questa nuova fantastica collaborazione", ha detto Simone Bencini Direttore Generale Eagle Pictures SpA".

Il fumetto horror Dampyr è incentrato sul personaggio di Harlan Draka, cresciuto senza conoscere i genitori in un piccolo villaggio della Transilvania, che sbarca il lunario spacciandosi per un "dampyr", figlio di una donna e un vampiro, capace di combattere il vampirismo in persone già morte. Ma un giorno una vampira ribelle, Tesla, gli svela che lui è davvero un dampyr, e che solo il suo sangue può salvare il mondo dalla feroce stirpe vampira dei Maestri della Notte. Harlan inizia così la sua battaglia contro le forze del Male che opprimono la Terra.

Tra gli annunci diffusi ieri da Bonelli, vi è anche la notizia di una storica partnership tra Sergio Bonelli Editore e DC, volta alla pubblicazione di una serie di crossover a fumetti con protagonisti i personaggi dell'universo bonelliano e i supereroi della DC. Le due case editrici si riuniranno per regalare ai fan i primi, epici, incontri tra le icone della cultura popolare italiana e statunitense nel 2019 e 2020.

Il primo progetto di crossover, la cui uscita è prevista per il prossimo anno, sarà incentrato sui personaggi di Zagor e Flash. Le società tengono ancora "top secret" i dettagli di come si incontreranno e quali altri personaggi appariranno nei progetti di crossover previsti in seguito.

