Damien Chazelle, il regista di La La Land sta scrivendo un musical per Matthew Vaughn

Dopo La La Land e Babylon ancora un musical nei prossimi impegni di Damien Chazelle. Il regista lo starebbe scrivendo per Matthew Vaughn, in quella che appare davvero come una delle più strane accoppiate messe insieme da Hollywood.

Secondo quanto rivelato a Deadline, Vaughn avrebbe in programma di dirigere un musical scritto proprio dal Premio Oscar per La La Land. Entrambi i registi non potrebbero essere più diversi in termini di tono e stile. Vaughn punta tutto sull'azione muscolare. Chazelle ha un tocco più artistico, potremmo dire.

Nel caso non lo sappiate, Vaughn è il regista dei tre film di Kingsman: Secret Service, di Kick-Ass, di X-Men: l'inizio e tornerà nelle sale la prossima settimana con l'atteso Argylle - La super spia. Chazelle che scrive un film per Vaughn è sicuramente un colpo di scena, che poteva essere confezionato solo da Hollywood.

Arriva il nuovo Kick-Ass

Nel corso dell'intervista concessa invece a Collider, il regista ha svelato che il nuovo reboot di Kick-Ass darà il via a una trilogia:

"Siamo a metà strada. È un universo molto meta. Kick Ass reinventava e creava un supereroe vietato ai minori e nessuno lo stava facendo davvero in quegli anni. Sarà come portare l'intero concetto al livello successivo... non è nemmeno un sequel, perché penso che sia solo un modo completamente nuovo di fare 'Kick Ass', che non è quasi più 'Kick Ass'".