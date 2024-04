La La Land, il Blu-Ray del musical con Ryan Gosling e Emma Stone in sconto su Amazon

Dopo il buon successo di Whiplash, Damien Chazelle raggiunse il successo di pubblico e critica grazie a La La Land, musical con protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling che nel 2016 fece incetta di Oscar e fu protagonista anche della celebre gaffe durante la cerimonia di consegna dei premi.

Il film vincitore di ben sei Premi Oscar, tra cui Miglior regia allo stesso Chazelle e miglior attrice protagonista a Emma Stone (che quest'anno ha raddoppiato grazie a Povere Creature!), è disponibile a un prezzo davvero imperdibile su Amazon nella sua versione in Blu-Ray.

La clamorosa e storica gaffe agli Oscar

Durante il gran finale della notte degli Oscar del 2017, sul palco salirono Warren Beatty e Faye Dunaway, mitici co-protagonisti di Bonnie and Clyde, per consegnare il trofeo più importante, quello per il miglior film del 2016. Tutti si aspettavano che a trionfare fosse La La Land, già a quota sei statuette, ma dopo aver aperto la busta Warren Beatty restò in un impacciato silenzio per venti, interminabili secondi, prima di porgere la busta a Faye Dunaway: la sua collega lanciò quindi una rapida occhiata e annunciò La La Land vincitore del premio.

Trascorsero più di due minuti, nel corso dei quali il palco fu occupato dall'intero team del musical di Damien Chazelle, quando all'improvviso tra la folla iniziò a serpeggiare una certa concitazione, fino alla surreale rivelazione: si era verificato un errore e l'Oscar come miglior film in realtà era stato assegnato a Moonlight.

La La Land, in un cinema di Londra la musica del film di Chazelle all'inizio di Moonlight

Tra sguardi confusi, volti carichi di delusione ed esclamazioni di sorpresa, Beatty riguadagnò il microfono per spiegare l'equivoco (un fatale scambio di buste), mentre i produttori e il cast della pellicola di Barry Jenkins salirono sul palco a ritirare le proprie statuette, suggellando una gaffe epocale: un meccanismo calcolato al millimetro che collassò in diretta televisiva di fronte a milioni di spettatori. Ma per certi versi, anche il più grande spettacolo che gli Oscar potessero regalarci...