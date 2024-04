Damien Chazelle tornerà alla regia con un film prodotto in collaborazione con Paramount

Paramount ha annunciato che Damien Chazelle tornerà sul set per realizzare un nuovo film, che dovrebbe essere ambientato in una prigione.

Damien Chazelle tornerà sul set per dirigere un nuovo film, ancora senza un titolo ufficiale, di cui è anche sceneggiatore. Il progetto sarà il primo a essere realizzato tramite il suo accordo con Paramount Pictures.

Per ora non è stato svelato inoltre il cast del lungometraggio e i produttori dovrebbero iniziare a delineare il gruppo degli interpreti nelle prossime settimane.

I primi dettagli del film

Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia 80: il presidente della giuria Damien Chazelle al photocall

Il progetto sarà prodotto da Wild Chickens, la casa di produzione del regista Damien Chazelle e Olivia Hamilton.

La storia, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere ambientata all'interno di una prigione.

Il filmmaker ha stretto un accordo con lo studio alla fine del 2022 e tra i prossimi progetti di cui Wild Chickens si occuperà c'è anche Heart of the Beast, diretto da David Ayer.

Damien ha realizzato recentemente Babylon, progetto che ha deluso un po' le aspettative ai box office dopo l'ottima accoglienza riservata a La La Land e a First Man, entrambi con protagonista l'attore Ryan Gosling.

Babylon, il jazz e l'ascensione condivisa di Damien Chazelle

Le recenti dichiarazione del regista

Durante il podcast Talking Pictures, Chazelle aveva recentemente spiegato: "Ho messo la testa nella sabbia. Sono stato impegnato a scrivere. Quindi avrò un reale assaggio relativo a come sia cambiata, oppure no, la situazione dai tempi di Babylon quando finirò questa sceneggiatura e proverò realmente a farla produrre".

Il filmmaker aveva aggiunto: "Sono in uno stato mentale all'insegna della trepidazione, ma non mi illudo. Non otterrò un budget della portata di Babylon a breve, o almeno non in occasione del prossimo film".