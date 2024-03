David Ayer torna alla regia con Heart of the Beast, film prodotto da Damien Chazelle

Il regista David Ayer tornerà alla regia in occasione di Heart of the Beast, un film che verrà prodotto da Damien Chazelle.

David Ayer tornerà alla regia in occasione di Heart of the Beast, un film targato Paramount Pictures che potrà contare sul sostegno di Damien Chazelle. Il regista di La La Land sarà infatti coinvolto come produttore insieme a Olivia Hamilton tramite la loro Wild Chickens Productions.

I primi dettagli del progetto

La sceneggiatura di Heart of the Beast è stata firmata da Cameron Alexander.

Al centro della trama del lungometraggio c'è un ex Navy Seal e il suo cane da combattimento che cercano di ritornare alla vita normale dopo un catastrofico incidente avvenuto nelle foreste dell'Alaska.

David Ayer ritornerà quindi ad affrontare una storia legata al mondo dei militari dopo Fury, che era ambientato durante la seconda Guerra Mondiale.

Chazelle sarà invece impegnato nel primo progetto realizzato dopo l'accordo stretto tra la sua casa di produzione e Paramount Pictures.

David Ayer: "Suicide Squad è un film folle con un grande cuore"

I recenti progetti del regista

Ayer ha recentemente firmato il film The Beekeper, prodotto da Amazon MGM Studios, con star Jason Statham. La storia racconta una brutale campagna per ottenere vendetta diventa una questione nazionale dopo la scoperta che si tratta di un ex agente di una potente organizzazione clandestina chiamata Beekepers. L'uomo è inoltre pronto a tutto pur di eliminare un gruppo corrotto e criminale.

Il progetto è riuscito a ottenere 152 milioni di dollari ai box office mondiali. L'attore e il filmmaker hanno poi collaborato nuovamente in occasione di Levon's Trade.