Damiano David dei Måneskin sorprende ai Crunchyroll Anime Awards 2025: "Vorrei essere questo Beastars"

Durante i Crunchyroll Anime Awards 2025, Damiano David dei Måneskin ha rivelato la sua passione per Beastars, dichiarando il cervo Louis come suo personaggio preferito. Questa affinità era stata già prevista dall'autrice Paru Itagaki, culminata in un'illustrazione che ritrae la band insieme ai protagonisti dell'anime. La risposta di Damiano fa scalpore quindi tra i fan. Possibile che fosse una coincidenza?

Damiano David e i Måneskin come Beastars

Nel corso della diretta dei Crunchyroll Anime Awards 2025, a Tokyo, Damiano David, frontman dei Måneskin, ha condiviso con il pubblico la sua ammirazione per Beastars, l'anime di Paru Itagaki. In particolare, ha espresso una profonda connessione con il personaggio di Louis, il cervo rosso, affermando: "Nonostante avrei potuto dire che mi piace un lupo, per il collegamento con la Roma, la ragione per cui mi piace Louis è perché è un personaggio che viene frainteso. È percepito da tutti come un figo, ma non è così che pensa di essere, che vuole essere visto dagli altri." Damiano ha spiegato come, in passato, abbia sentito la pressione delle aspettative altrui, similmente a Louis, e come ora abbia imparato a gestirla.

Una scena di Beastars

Questa affinità tra Damiano e Louis non è casuale: la rock band italiana ha collaborato con l'autrice, con un nuovo video musicale animato, "Timezone" in cui compaiono proprio i personaggi dei Beastars. Questo video musicale è la seconda collaborazione tra il mangaka e la band: ad ottobre dello scorso anno, infatti, Itagaki ha disegnato un'illustrazione della band accanto ai personaggi del manga. Itagaki è una grande fan dei Måneskin, tanto che nella loro ultima esibizione in Giappone ha omaggiato Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan con una illustrazione personalizzata infatti.

Nel disegno, Damiano è affiancato proprio da Louis, Victoria De Angelis da Haru, Thomas Raggi da Juno ed Ethan Torchio da Legoshi. L'incontro tra la band e l'autrice è avvenuto nel backstage di un concerto a Tokyo, dove Itagaki, nota per indossare una maschera da gallina, ha espresso sorpresa per l'energia e la gentilezza dei membri del gruppo. Damiano, a sua volta, ha dichiarato: "È davvero un onore essere parte, in piccolo, del mondo di Beastars, uno dei miei preferiti." Questa collaborazione sottolinea come la musica e l'animazione possano intrecciarsi, creando connessioni profonde tra artisti e opere di culture diverse.