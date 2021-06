Damiano David dei Maneskin: "Perchè non querelerò il giornale francese che mi ha accusato"

In tanti hanno sperato che Damiano David dei Maneskin denunciasse il giornale francese che l'ha diffamato all'Eurovision 2021, ma il frontman della band ha deciso di non querelare i giornalisti di Paris Match che l'hanno accusato di assumere droga. In un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni Damiano ha esposto le sue ragioni.

Subito dopo la vittoria dei Maneskin all'Eurovision 2021 è scoppiato il cosiddetto 'coca-gate', alcuni giornalisti francesi hanno accusato Damiano David di aver sniffato cocaina nella green room dell'Eurovision, proprio di fronte alla telecamera. Un caso montato dai transalpini che speravano nella squalifica degli italiani per far assegnare la vittoria alla loro rappresentante, Barbara Pravi, seconda classificata.

Come sappiamo Damiano si è sottoposto volontariamente al test antidroga, risultato negativo. In molti hanno sperato che il frontman del gruppo querelasse i giornalisti che hanno provato a sporcare la sua vittoria ma Damiano ha deciso di non denunciare i francesi: "Non sporgerò querela, per me la questione non si è mai neanche aperta. È stato solo un grosso sketch comico, alla Zelig. Se arriveranno le scuse, sono pronto a riceverle. Ma adesso a tutti noi interessa soltanto festeggiare, in barba a chi ha tentato di ostacolarci". Nonostante questo, David ha voluto lanciare una frecciatina ai francesi "dopo la vittoria sono andato a casa a riabbracciare i mie gatti, uno si chiama Legolas come il personaggio del signore degli anelli, l'altro si chiama Bidet, come qualcosa che in certi Paesi non hanno".

Nella stessa intervista i quattro componenti del gruppo hanno raccontato anche le loro emozioni al momento della vittoria. Il chitarrista Thomas Raggi ha detto di aver pianto mentre abbracciava Victoria De Angelis che gli ha urlato "Piano, me stai a soffocà". Victoria ha confessato di aver tremato per la felicità, mentre Ethan Torchio ha detto "Non riuscivo a camminare, ero sotto shock". Damiano invece ha rivelato "Stavo per morire d'ansia, ma è stato pazzesco e inaspettato".