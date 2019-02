Dallas Buyers Club: il film con Matthew McConaughey stasera su Rai2!

Ben due Golden Globes, sei Nomination e tre vittorie agli Oscar 2014: sono solo alcuni tra i più importanti riconoscimenti ufficiali ottenuti da Dallas Buyers Club diretto da Jean-Marc Vallée, in onda stasera alle 21.00 su Rai Due.

Un cast eccezionale, che ha convinto pubblico e critica, vede Matthew McConaughey ottenere l'Oscar come Miglior Attore Protagonista e Jared Leto vincere la statuetta in qualità di Miglior Attore Non Protagonista. Meritatissimo riconoscimenti giunti dopo una straordinaria interpretazione e una trasformazione fisica radicale, con cui i due attori sono arrivati ad assumere un aspetto a dir poco scheletrico per entrare a tutto tondo nei personaggi.

Dallas Buyers Club è ispirato ad una storia vera. McConaughey interpreta Ron Woodroof, un texano dipendente da alcool, droga e sesso, che improvvisamente scopre di essere affetto dall'AIDS e gli restano trenta giorni da vivere. Incapace di accettare la condanna a morte, Ron in seguito ad una serie di eventi fortuiti, decide di sperimentare farmaci e soluzioni alternative e di renderli disponibili per i malati di AIDS, sfidando ripetutamente la comunità scientifica. Oltre agli Oscar ottenuti dai due attori, al film è stato assegnato anche il titolo per il miglior make-up.