Dakota Johnson in un triangolo amoroso con Chris Evans e Pedro Pascal nel trailer di Materialists

Prime immagini per la nuova commedia sentimentale scritta e diretta da Celine Song, già acclamata per il suo esordio Past Lives

A24 ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Materialists, ritorno alla regia di Celine Song.

Scritta, diretta e prodotta da Song, la commedia romantica segue un'ambiziosa organizzatrice di incontri di New York City che si trova divisa tra l'uomo perfetto e il suo imperfetto ex. Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal sono i protagonisti di questo secondo film dietro la macchina da presa per la regista di Past Lives.

Le riprese principali di Materialists sono iniziate nell'aprile 2024 a New York e si sono concluse nel giugno dello stesso anno. Il cast comprende anche Zoe Winters, Marin Ireland, Dasha Nekrasova, Louisa Jacobson e Sawyer Spielberg.

Il successo di Celine Song con Past Lives

Past Lives: una scena del film

Il primo lungometraggio della regista, con Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro, era stato presentato in anteprima al Sundance nel 2023. Il film, che esplora il rapporto di due amici d'infanzia nel corso di 24 anni, ha guadagnato più di 42 milioni di dollari a livello globale ed è stato acclamato dalla critica.

Past Lives: una foto

Past Lives ha ottenuto anche due nomination agli Oscar, tra cui quella per la miglior sceneggiatura originale e per il miglior film, oltre a cinque nomination ai Golden Globe e tre ai BAFTA Film Awards, ricevendo anche gli elogi di Christopher Nolan e Martin Scorsese.

Christine Vachon e Pamela Koffler della Killer Films, insieme a David Hinojosa della 2AM, sono i produttori di Materialists. La A24 si occuperà dell'uscita negli Stati Uniti, mentre la Sony Pictures si è assicurata i diritti internazionali. La pellicola arriverà nelle sale americane il 13 giugno.