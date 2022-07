Dakota Johnson su Don Johnson "Mio padre non poteva impedirmi di diventare un'attrice"

Dakota Johnson proviene da una famiglia famosa: i suoi genitori sono gli attori Don Johnson e Melanie Griffith. Proprio per questo motivo, il fatto che Dakota abbia deciso di perseguire una carriera nell'industria dell'intrattenimento non ha sorpreso nessuno e, a detta della star, neanche suo padre "poteva impedirle di diventare un'attrice".

Nel gennaio 2022, durante un'intervista di W Magazine, la Johnson ha rivelato che i suoi genitori l'hanno "scoraggiata" dal recitare, dicendo che "volevano che avessi un'infanzia più normale possibile". Ma anche quando è cresciuta ai suoi genitori non andava a genio l'idea del cinema: preferivano che frequentasse il college.

Tuttavia, Dakota era determinata a lavorare nel mondo dello spettacolo, confessando di aver sempre voluto diventare un'attrice: "I miei genitori hanno sempre lavorato con artisti straordinari e io adoravo quel mondo e quella gente. Volevo farne parte, lo volevo davvero tanto".

"I miei genitori, in particolare mio padre, volevano davvero che andassi al college, ma non l'ho fatto. Volevo lavorare e non mi sentivo il tipo di persona che poteva imparare cosa voleva fare stando seduta in classe", ha spiegato Dakota Johnson in un'intervista rilasciata di recente a Vanity Fair. "Penso che sapessero che non potevano fermarmi".