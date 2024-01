Christopher Nolan svela i suoi due film preferiti usciti quest'anno

Nel corso di una lunga intervista concessa a Time Magazine, Christopher Nolan tra le altre cose ha rivelato i suoi due film preferiti tra quelli visti e usciti negli ultimi anni.

Chiaramente, essendo una persona molto impegnata a Hollywood, Nolan probabilmente non ha la possibilità di vedere moltissimi film, ma i suoi gusti sono sempre ricchi di curiosità e molto affascinanti per i suoi fan.

Quest'ultimo anno è stato davvero intenso per il regista, il suo ultimo film, Oppenheimer, ha ricevuto 13 nomination ai Premi Oscar 2024, risultando il più nominato dell'edizione. Inoltre, Nolan ha ricevuto la sua seconda candidatura come miglior regista dopo quella per Dunkirk ed è il favorito per la vittoria della statuetta, che sarebbe la sua prima in assoluto.

Quali sono i film recenti preferiti da Nolan?

Nel corso dell'intervista a Time Magazine, Nolan ha dichiarato che i suoi due film preferiti, tra quelli usciti recentemente nelle sale, sono stati Aftersun e Past Lives. Va notato che si tratta di due film indipendenti e molto intimi, lontanissimi dalla sua idea di cinema e dal formato blockbuster, al quale ci ha abituato negli ultimi anni.

Oppenheimer è stato girato in soli 57 giorni, Cillian Murphy: "La velocità sul set era folle"

Aftersun, di Charlotte Wells, è stato candidato agli Oscar 2023 per il miglior attore protagonista a Paul Mescal. Past Lives, quest'anno, è candidato a due Oscar: per il miglior film e la miglior sceneggiatura originale a Celine Song.

Past Lives uscirà nelle sale italiane il 14 febbraio prossimo con Lucky Red.