Dakota Johnson elogia Shia LeBeouf, "il miglior attore della mia generazione"

In una nuova intervista, Dakota Johnson ha elogiato il collega Shia LeBeouf, con il quale ha lavorato al film In viaggio verso un sogno.

Dakota Johnson ha recentemente condiviso in una nuova intervista con Marie Claire la sua opinione su Shia LeBeouf, con il quale ha girato In viaggio verso un sogno due anni fa, definendolo il miglior attore della loro generazione.

Da quando ha lavorato con l'attore, Dakota Johnson ha sempre ammirato il suo talento anche se ha ammesso di non aver mai fatto i complimenti a Shia LaBeouf di persona:

"Penso che Shia potrebbe essere il più grande attore della mia generazione, cosa che non gli direi mai di persona"

La profonda ammirazione che i due attori provano per l'altro nasce, appunto, dal set di In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon, un dramma che segue un giovane con sindrome di Down (Zack Gottsagen) che scappa da una casa di cura per perseguire il suo sogno di diventare un wrestler professionista. Sulla strada, diventa improbabile amico di un fuorilegge (Shia LaBeouf) e Dakota Johnson interpreta la donna che si innamora di lui.

Anche Shia LeBeouf in un'intervista con Ellen Degeneres ha parlato della collega sul set, in particolare dei baci che si sono dati in alcune scene definendola uno dei migliori baci della sua carriera: "Dakota Johnson! È un tesoro."