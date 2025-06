Star Wars, la star di Madame Web Dakota Johnson in lizza per un ruolo nella saga?

Il franchise di Star Wars è pronta al ritorno nelle sale cinematografiche con The Mandalorian e Grogu e il successivo Starfighter di Shawn Levy che sta prendendo forma grazie all'aggiunta di attori come Ryan Gosling e Mia Goth.

Nel suo nuovo scoop quotidiano, il noto insider Daniel Richtman ha riportato che la star di Madame Web Dakota Johnson sarebbe stata ingaggiata dalla Lucasfilm per un ruolo non rivelato in uno dei prossimi progetti della saga di Star Wars.

Curiosamente, Johnson ha condiviso di recente il set con una delle star principali dell'attuale universo di Star Wars, ovvero Pedro Pascal (protagonista di The Mandalorian). I due sono co-protagonisti della commedia romantica Material Love, in uscita nelle sale italiane a settembre. Di seguito potete visualizzare il trailer.

Dakota Johnson è pronta a un altro franchise dopo il disastro di Madame Web?

Madame Web: un primo piano di Dakota Johnson

Quella di Richtman al momento rimane una di quelle vaghe rivelazioni sul casting che consigliamo di non prendere troppo sul serio. Tuttavia, è interessante che Johnson prenda in considerazione un altro grande franchise dopo aver parlato in modo così negativo della sua esperienza con Sony Pictures riguardo a Madame Web.

Material Love: Dakota Johnson e Pedro Pascal mentre danzano in una scena romantica

"Non è stata colpa mia", ha dichiarato in una recente intervista. "C'è questa cosa che succede ora, in cui molte decisioni creative sono prese da un comitato. O prese da persone che non hanno un briciolo di creatività in corpo. Ed è davvero difficile fare arte in questo modo. O anche fare qualcosa di divertente. E credo che purtroppo con Madame Web sia iniziato come qualcosa e si sia trasformato in qualcos'altro".

"E io a quel punto ero solo una specie di ingranaggio", ha proseguito Johnson. "Ma questo succede. I film a grande budget falliscono sempre. Non ho un cerotto per questo. Non c'è una parte di me che dice: 'Oh, non lo farò mai più'. Ho fatto anche piccoli film che non sono andati bene. Chi se ne frega?".