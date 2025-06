Dakota Johnson, presto un nuovo tatuaggio dedicato all'amore della sua vita

Dakota Johnson, durante una recente intervista con i colleghi di Material Love Chris Evans e Pedro Pascal, ha raccontato di aver deciso di rendere omaggio a quello che considera l'amore della sua vita.

L'attrice ha svelato l'intenzione di fare un tatuaggio per rendere omaggio al suo cane Zeppelin, scomparso lo scorso dicembre. Nell'intervista a MTV, Johnson ha parlato della perdita del suo amato animale.

Dakota Johnson vuole farsi un nuovo tatuaggio in omaggio al suo cane

A domanda diretta sulla possibilità di farsi un nuovo tatuaggio, Dakota Johnson ha confessato di avere intenzione di omaggiare Zeppelin ma non ha ancora trovato il tempo per concretizzare questo desiderio.

Dakota Johnson in una scena di Need for Speed

L'attrice ha precisato di non volersi tatuare le impronte di Zeppelin, ma potrebbe optare per una piccola Z, in ricordo del suo amato cane. Johnson ha definito Zeppelin "l'amore della sua vita", aggiungendo che, da quando è morto, niente ha più senso per lei.

La passione di Dakota Johnson per i tatuaggi

Nel corso degli anni, l'attrice ha ampliato la sua collezione di tatuaggi in maniera costante. Attualmente, sono una dozzina i tatuaggi che Dakota Johnson ha sparsi per il corpo.

Una passione nata prima di iniziare la propria carriera a Hollywood e quello più visibile raffigura tre uccelli in volo sulla parte alta della schiena, un omaggio a sua nonna. Sull'avambraccio destro c'è invece una scritta in persiano che significa "L'amore genera amore".

Primo piano di Dakota Johnson in Cinquanta sfumature di grigio

Da anni si parla di un presunto tatuaggio posizionato sul fondoschiena dell'attrice che avrebbe costretto la produzione di Cinquanta sfumature di grigio a rivolgersi alla controfigura per girare alcune scene del film. Di recente, Dakota Johnson è stata co-protagonista del film di Celine Song, Material Love, al fianco di Pedro Pascal e Chris Evans.