Dakota Johnson è in una relazione aperta nel trailer di Splitsville

Dakota Johnson fa parte del cast del film Splitsville, di cui è stato condiviso online il trailer dopo la presentazione al Festival di Cannes.

La commedia romantica arriverà nei cinema americani il 22 agosto, con la distribuzione di Neon, ed è stata co-scritta e diretta da Michael Angelo Covino.

Cosa racconterà il film

Il film Splitsville prende il via quando Ashley (Adria Arjona) vuole il divorzio e Carey (Kyle Marvin), un uomo dal buon cuore, chiede aiuto ai suoi amici Julie (Dakota Johnson) e Paul (Michael Angelo Covino). L'uomo rimane sconvolto nel scoprire che il segreto della loro felicità è un matrimonio aperto, almeno fino al momento in cui Carey supera il confine e fa scivolare tutte le loro relazioni nel caos.

Tra gli interpreti della commedia ci sono anche Nicholas Braun, David Castaneda, O-T Fagbenle e Charlie Gillespie.

Covino e Marvin hanno scritto la sceneggiatura del film che è stato presentato al Festival di Cannes, dove è stato accolto da otto minuti di applausi.

Ecco il trailer:

L'obiettivo del film

Covino, durante l'attività stampa sulla Croisette, aveva spiegato che l'obiettivo era di portare sul grande schermo dei personaggi che fingono di aver capito della vita più di quello che in realtà sanno.

Marvin, il suo co-sceneggiatore in occasione di Splitsville, aveva inoltre aggiunto che, insieme ai suoi amici, aveva parlato molto delle dinamiche delle relazioni, ritrovandosi spesso a mentire su quello che provavano, su come si sentivano nei confronti di alcune situazioni, portando a sviluppare l'idea di cosa accadrebbe se si provasse un'immediata gelosia o una reazione di qualche tipo che non si cerca di razionalizzare. Quei pensieri hanno poi portato alla creazione dello script della commedia.