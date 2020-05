Dakota Johnson: "Lotto contro la depressione fin da quando avevo 14 anni"

Dakota Johnson ha svelato di lottare contro la depressione fin da quando aveva 14 anni e di aver dovuto imparare a gestire la situazione nonostante spesso si trovi alle prese con preoccupazioni e fonti di ansia.

La star ha parlato a Marie Claire di come sta affrontando la quarantena e del modo in cui la star di Suspiria sta cercando di superare i momenti difficili.

L'attrice, prossimamente nuovamente sugli schermi con il film The High Note, ha spiegato: "Ho lottato con la depressione fin da quando ero giovane, avevo circa 15 o 14 anni. Ed è stato allora che, con l'aiuto dei professionisti, ho pensato 'Oh, questa è una cosa in cui posso cadere'. Ma ho imparato a trovarla meravigliosa perché sento il mondo. Immagino di avere molti complessi, ma non li faccio uscire. Non li rendo il problema di qualcun altro".

Dakota Johnson, accennando alla situazione internazionale, ha quindi aggiunto: "Provo una folle ansia pensando al nostro mondo e al pianeta".

La star, che ha risposto alle domande del magazine a febbraio, ha ammesso: "Sto pensando costantemente alla situazione mondiale attualmente. Mi tiene sveglia di notte, tutta la notte, ogni notte. Il mio cervello va in posti oscuri pensandoci".

L'attrice ha proseguito: "Il mio cervello si muove a un milione di miglia al minuto. Devo lavorare molto per liberarmi dei pensieri e delle emozioni e devo usare molto la terapia".

Tracee Ellis Ross, sua co-star in The High Note, ha spiegato sull'argomento: "Dakota è piena di passione e prova emozioni profonde, ma al tempo stesso è meravigliosamente affascinante ed estroversa. Sa in che situazione si trova, chi è e non ha paura nel parlare ed esprimere la propria opinione".