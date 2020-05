Dakota Johnson nel cast di Don't Worry, Darling, nuovo film diretto da Olivia Wilde

Dakota Johnson è entrata a far parte del cast di Don't Worry, Darling, il nuovo progetto che verrà diretto da Olivia Wilde.

La notizia è stata confermata da Deadline e, per ora, non sono stati rivelati i dettagli del ruolo affidato alla star di Suspiria e Cinquanta sfumature di grigio.

Il nuovo progetto diretto da Olivia Wilde, reduce dal successo di La rivincita delle sfigate, viene descritto come un thriller psicologico ambientato in una comunità isolata e che segue idee utopiche situata nel deserto della California. Gli eventi saranno ambientati negli anni '50.

Accanto a Dakota Johnson nel cast di Don't Worry, Darling ci saranno anche Florence Pugh, recentemente apprezzata interprete di Piccole Donne, Shia LaBeouf e Chris Pine.

La sceneggiatura sarà firmata da Katie Silberman che lavorerà per modificare una prima bozza firmata da Shane e Carey Van Dyke. Nel team della produzione ci sarà la regista Catherine Hardwicke.