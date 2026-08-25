Dakota Johnson e Alexander Skarsgård in 50 sfumature di rosso Valentino: il sexy promo del profumo Vendetta

Dakota Johnson e Alexander Skarsgård sono i protagonisti di Vendetta, il nuovo film di Valentino Beauty dedicato all'omonima coppia di fragranze. Dietro la macchina da presa c'è Romain Gavras, mentre la fotografia porta la firma di Inez & Vinoodh. Girato in 35mm, il film segue i due attori attraverso strade assolate e ambienti più raccolti, costruendo una storia fatta soprattutto di sguardi, gesti e attrazione.

Dakota Johnson e Alexander Skarsgård, una fuga senza spiegazioni

La colonna sonora è It's a Sin dei Pet Shop Boys, scelta che accompagna il ritmo inquieto della fuga e contribuisce a dare alla campagna un'atmosfera quasi cinematografica.

Nel film non c'è bisogno di spiegare troppo del rapporto tra i due protagonisti. Dakota Johnson e Alexander Skarsgård si muovono come due persone che hanno già scelto di stare dalla stessa parte, seguendo un impulso che li porta lontano da tutto il resto.

Le immagini passano dalla luce intensa delle strade agli interni più scuri e silenziosi. Il rosso Valentino ritorna continuamente, a volte in modo evidente, come nei vestiti, altre attraverso dettagli più piccoli. È il colore che accompagna i momenti di maggiore tensione e che lega visivamente la campagna al tema della fragranza.

Il risultato non è quello del classico spot costruito attorno a una successione di immagini patinate. Gavras punta piuttosto sulla sensazione di una storia appena iniziata, lasciando che siano i due attori a suggerire cosa ci sia dietro quella fuga.

Due fragranze, due interpretazioni della stessa passione

Vendetta arriva in due versioni, Vendetta Donna e Vendetta Uomo, costruite su composizioni molto diverse. Vendetta Donna, firmata da Dominique Ropion e Andrew Everett, ruota attorno alla Tuberose Osmobloom™, un fiore dalle sfumature intense e carnali. L'apertura punta sull'arancia rossa, prima di lasciare spazio a un fondo caldo dominato dal legno di sandalo.

Vendetta Uomo, invece, è stata creata da Marie Salamagne ed è una composizione legnosa, speziata e gourmand. Il primo impatto arriva dallo zenzero peruviano e dagli agrumi italiani, mentre il cuore introduce la cannella liquorosa. Patchouli e legni carnali completano la fragranza.

Le due composizioni prendono quindi strade differenti, ma condividono la stessa idea di fondo: un profumo costruito attorno a contrasti marcati e a una sensualità tutt'altro che discreta.

Anche il design segue questa impostazione. Il vetro è caratterizzato dalla grande V grafica integrata nella silhouette del flacone, mentre il tappo plissettato richiama le pieghe dei tessuti delle collezioni Valentino. A distinguere ulteriormente le due versioni sono i colori delle fragranze: un rosso intenso per Vendetta Donna e una tonalità ambrata, simile al cognac, per Vendetta Uomo.

La campagna mette così insieme i diversi elementi del progetto senza separarli: gli abiti, il colore, i flaconi e soprattutto la presenza di Johnson e Skarsgård raccontano la stessa idea di desiderio e movimento.