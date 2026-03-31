Dakota Johnson e quel provino folle: "Perso il ruolo per aver dato la mano a tutti"

Nel corso delle interviste alle quali partecipa Dakota Johnson racconta spesso e volentieri degli aneddoti sulla sua carriera e l'ultimo ha praticamente già fatto il giro del web in pochissime ore.

Praticamente, la star di Madame Web e Material Love ha ricordato di quando una volta perse il ruolo per una ragione davvero folle, per aver stretto la mano a tutti i presenti all'audizione.

Am I OK?: Dakota Johnson al Sundance 2022

Dakota Johnson e il provino fallito: "Dissero che ero stata arrogante"

L'attrice ha ricordato un'esperienza di audizione durante un'intervista con Hits Radio. Senza fare il nome del progetto, ha dichiarato che le è stato detto di aver perso il ruolo - per il quale era arrivata al secondo turno di un casting - perché si era presa un momento per presentarsi a tutti i presenti nella stanza.

"Una volta ho fatto un provino - era il secondo provino per quel ruolo - sono entrata nella stanza, ho stretto la mano a tutti e mi sono presentata", ha raccontato. "Poi ho recitato la scena e me ne sono andata. Il feedback che ho ricevuto [in seguito] è stato che, poiché ero andata a presentarmi e avevo stretto la mano a tutti, ero stata 'arrogante', stavo 'facendo la chiacchierona' ed ero piena di me stessa. E io ho pensato: 'Beh, e allora?' Non ho ottenuto il lavoro perché hanno detto che ero stata 'presuntuosa'. Stavo solo mostrando le mie buone maniere. È stato piuttosto assurdo".

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Quali sono i prossimi progetti dell'attrice?

Johnson sta attualmente promuovendo l'uscita nel Regno Unito di Splitsville, presentato in anteprima a Cannes lo scorso anno e accolto con recensioni entusiastiche (in Italia è ancora inedito). La commedia indipendente del regista Michael Angelo Covino "esplora il caos che segue l'annuncio di un divorzio, concentrandosi su due coppie e sulle conseguenze di un matrimonio aperto". Il film vede nel cast anche Adria Arjona, Kyle Marvin e lo stesso Covino.

Dopodiché, l'attrice sarà impegnata nella promozione di Verity, un thriller psicologico che la vedrà condividere lo schermo con Anne Hathaway. La pellicola, prodotta dagli Amazon MGM Studios, uscirà nelle sale americane il prossimo ottobre. Johnson sarà poi sul set del nuovo film di Alice Rohrwacher, Three Incestuous Sisters.