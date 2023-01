Daisy Jones & The Six: il trailer della serie musicale con Riley Keough e Sam Claflin

A marzo arriverà su Prime Video la nuova serie Daisy Jones & The Six, tratta dall'omonimo romanzo, ecco il trailer del progetto con star Riley Keough e Sam Claflin.

Il 3 marzo arriverà sulla piattaforma di Prime Video la nuova serie Daisy Jones & The Six, tratta dall'omonimo romanzo, e il teaser trailer mostra le prime sequenze del progetto con star Riley Keough e Sam Claflin.

Nel video vengono infatti introdotti i protagonisti e si seguono alcuni dei momenti più significativi della loro vita e carriera. Il filmato permette inoltre di ascoltare Regret Me, il primo brano tratto dall'album con i brani composti per lo show.

Basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, la limited series Daisy Jones & The Six è un musical-drama che narra l'ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici - Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) - la band è uscita dall'anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago, sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all'apice del successo.

Nel cast della serie la Keough interpreta Daisy Jones, mentre Claflin è Billy Dunne, Camila Morrone veste i panni di Camila Dunne, Will Harrison di Graham Dunne, Suki Waterhouse ha il ruolo di Karen Sirko, Josh Whitehouse quello di Eddie Roundtree, Sebastian Chacon è Warren Rhodes, Nabiyah Be interpreta Simone Jackson e Tom Wright è Teddy Price, con la partecipazione straordinaria di Timothy Olyphant nel ruolo di Rod Reyes.

Il brano Regret Me che si sente nel trailer è stato interpretato da Riley Keough e Sam Claflin, interpreti di Jones e Billy Dunne, ed è contenuto nell'album intitolato Aurora. Nella tracklist ben 11 canzoni prodotte da Blake Mills e firmate da autori come Marcus Mumford, Phoebe Bridgers e Jackson Browne.

La tracklist è la seguente: