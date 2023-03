Daisy Jones & The Six, Sam Claflin: "Forse per la seconda stagione saprò essere una rockstar!"

Intervista a Sam Claflin e Camila Morrone, protagonisti della serie Daisy Jones & The Six. Ci sarà una seconda stagione? Intanto gli attori stanno lavorando sul loro lato da rockstar. Su Prime Video.

Il finale di Daisy Jones & Six è su Prime Video dal 24 marzo: la serie tratta dall'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid è tutta disponibile sulla piattaforma e i fan già sentono la sua mancanza. Dieci episodi in tutto e un cast perfetto.

Daisy Jones & The Six: il cast in una foto promozionale

Ambientata nella Los Angeles degli anni '70, Daisy Jones & Six segue l'ascesa di una rock band guidata dal frontman Billy Dunne (Sam Claflin) e della cantautrice Daisy Jones (Riley Keough, nipote di Elvis Presley). Nel cast anche Suki Waterhouse nel ruolo di Karen Sirko, la tastierista, e Camila Morrone, che interpreta Camila Alvarez, moglie di Billy e fotografa della band.

Mentre ci si chiede se ci sarà una seconda stagione di Daisy Jones & Six (i creatori Scott Neustadter e Michael H. Weber hanno detto a Variety che sarebbero felici di farla), abbiamo intervistato due degli attori, Camila Morrone e Sam Claflin, che - sorpresa - non ama risentire la sua voce, però tornerebbe volentieri a interpretare la rockstar Billy Dunne.

Daisy Jones & The Six: intervista a Sam Claflin e Camila Morrone

L'album Aurora uscirà tra pochi giorni: siete emozionati?

Sam Claflin: Non so se hai mai ascoltato i tuoi messaggi vocali. Quando ti ascolti dici: è così che parlo?! Mi sono sentito così.

Camila Morrone: Anche per me!

Sam Claflin: Anche rivedermi è così, ma adesso ascoltarmi, sentire la mia voce mentre canto, è stato doloroso. Ma sono comunque emozionato di poter condividere questa musica con il mondo. Non ho composto io la musica, ma avere l'opportunità di poter cantare queste canzoni incredibili mi rende allo stesso tempo nervoso ed entusiasta. È una botta di adrenalina.

Daisy Jones & The Six: una foto promozionale

Dopo questa serie state pensando di lasciare la recitazione per buttarvi nella vita da rockstar?

Camila Morrone: Non ci ho ancora pensato. Dovrei?

Sam Claflin: Sì, dovresti.

Camila Morrone: Sono qui per annunciare il mio ritiro come attrice. Getto la spugna. No, non penso di lasciare la recitazione per un bel po'. E sicuramente non per fare la rockstar. Amo la musica...

Sam Claflin: Potresti farlo!

Camila Morrone: Suki potrebbe farlo.

Sam Claflin: Sì, Suki sta diventando una rockstar. Sta vivendo il sogno.

Camila Morrone: Suki in questo momento è una rockstar. Amo la musica e mi piacerebbe un giorno interpretare un ruolo per cui imparare a suonare, come hai fatto tu. Mettermi alla prova. Ma la mia carriera musicale è lontana per ora.

Sam Claflin: Tornerei per una seconda stagione.

Camila Morrone: Penso che dovresti mollare tutto per la musica.

Sam Claflin: Come ti dicevo, non mi piace ascoltare la mia voce. Sarei una pessima rockstar, sono molto autocritico. Non potrei farlo. Ma grazie per averlo chiesto. Puoi essere la mia fan numero uno!

Camila Morrone: Hai l'esclusiva!

Simone dice a Daisy che lei è lì per la musica, non per la droga, la fama o i soldi. Quanto è importante per voi questo tipo di dedizione? Per voi è la recitazione: quanto è importante essere ossessionati dalla cosa che si ama di più?

Daisy Jones & The Six: un'immagine della serie

Camila Morrone: È così bello poter fare ciò che ami. È un lusso poter seguire ogni giorno la carriera che ami. Siamo molto fortunati ad avere questa opportunità.

Sam Claflin: Quando ero un bambino non sognavo di fare l'attore. Non pensavo fosse una cosa possibile. Mi sono sorpreso a ogni passo della mia carriera: me ne innamoro di più ogni giorno che passa. I miei figli sono il mio primo obbiettivo e la mia passione. Farei di tutto per loro. Sì, penso sia importante essere dedicarsi a ciò che riteniamo importante: qualsiasi cosa sia. Camila Morrone: Sono nuova in questo ambiente, faccio questo solo da un paio di anni, quindi ho tanta fame.

Sam Claflin: Io mi sono stufato!

Camila Morrone: Tu hai dei bambini bellissimi. Io invece sono affamata: voglio lavorare!

Sam Claflin: In questo somiglio a Billy: sono combattuto tra la vita in famiglia e l'arte. Amo il mio lavoro, è il lavoro più bello del mondo, mi permette di lavorare con persone meravigliose, stare su set incredibili, vedere il mondo. Non voglio che nessuno pensi che mi lamento!

Daisy dice di non essere una musa: è la protagonista della sua storia. Quanto è importante essere "i frontman" della nostra storia?

Camila Morrone: Ho sempre voluto essere la leader del gruppo!

Sam Claflin: Lo sei!

Camila Morrone: Grazie. Mi piace essere la leader: ho sempre avuto quella personalità, fin da bambina. Dominante, al comando. Sono il boss! Mi piace quella frase. È un 50 e 50: non penso che nessuno debba sempre essere leader nelle amicizie o in una relazione.

Sam Claflin: Ben detto.

Daisy Jones & The Six: un'immagine promozionale

Camila Morrone: Grazie. Ma tenere le redini della tua vita, prendere delle decisioni, prenderti cura di te stessa è qualcosa che cerco di fare.

Sam Claflin: Devo dire che sono pessimo a occuparmi di me stesso: sto imparando. Sto affrontando esattamente questa cosa in terapia: concentrarmi sulle cose che voglio fare. Una delle ragioni per cui all'inizio sono diventato attore è perché non volevo essere me stesso, ma altre persone. Ora invece cerco ruoli che mi permettano di esprimere la mia verità ed essere autentico, in un certo senso. È tempo di prendere in mano la mia vita.

Camila Morrone: Amen! Ce la puoi fare.