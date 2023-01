Daisy Jones & The Six: il trailer in italiano del musical-drama di Prime Video

Ecco il primo trailer in italiano di Daisy Jones & The Six, il nuovo e attesissimo musical-drama di Prime Video con con Riley Keough e Sam Claflin.

Amazon Prime Video Italia ha appena diffuso il trailer in italiano dell'attesissima serie musical-drama Daisy Jones & The Six, accompagnato da "Regret Me", una delle 24 canzoni originali scritte esclusivamente per la serie e registrata dal cast.

La musica originale, presente anche nel trailer ita, sarà pubblicata da Atlantic Records in concomitanza con l'uscita della serie, che debutterà il 3 marzo, con nuovi episodi ogni venerdì fino al 24 marzo, esclusivamente su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, la serie limitata è un musical-drama che narra l'ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Guidata da due cantanti carismatici - Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) - la band è uscita dall'anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago sparisce.

Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all'apice del successo. Nel cast della serie la Keough interpreta Daisy Jones, mentre Claflin è Billy Dunne, Camila Morrone veste i panni di Camila Dunne, Will Harrison di Graham Dunne, Suki Waterhouse ha il ruolo di Karen Sirko, Josh Whitehouse quello di Eddie Roundtree, Sebastian Chacon è Warren Rhodes, Nabiyah Be interpreta Simone Jackson e Tom Wright è Teddy Price, con la partecipazione straordinaria di Timothy Olyphant nel ruolo di Rod Reyes.

Da Amazon Studios e Hello Sunshine, Daisy Jones & The Six ha come executive producer Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine e Brad Mendelsohn per Circle of Confusion. Scott Neustadter e Michael H. Weber hanno creato la serie basata sul romanzo di Taylor Jenkins Reid, qui anche in veste di produttrice. Come accennato in precedenza, la serie conterrà brani originali scritti e prodotti dal produttore nominato ai Grammy Blake Mills e da una serie di altri talentuosi co-sceneggiatori.