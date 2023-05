Dahmer - Mostro: Ryan Murphy annuncia l'identità dei killer al centro della seconda stagione

Il successo della serie true crime Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, condito da una buona dose di polemiche, ha spinto Netflix a mettere in cantiere una seconda stagione e ora il creatore dello show Ryan Murphy ha svelato l'oggetto dei nuovi episodi, che saranno incentrati sulla vicenda dei fratelli Menéndez.

Chi sono Lyle ed Erik Menendez?

Dopo l'incredibile risposta del pubblico a Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, Netflix ha ordinato a Ryan Murphy altre due stagioni della serie antologica true crime. La prima sarà incentrata su Lyle ed Erik Menendez, condannati nel 1996 per l'omicidio dei loro genitori José e Mary Louise "Kitty" Menéndez.

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, seguito della serie limitata Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, sarà firmata da Ryan Murphy ed Ian Brennan. In parallelo verrà realizzato anche un documentario sui fratelli killer prodotto da Campfire Studios per lo streamer.

Dahmer: Evan Peters in una scena

L'annuncio di Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story arriva nel momento in cui il caso dei fratelli Menéndez torna alla ribalta sui titoli dei giornali americani. La nuova docuserie Peacock Menendez + Menudo: Boys Betrayed si concentra su un'accusa di Roy Rosselló, ex membro della boy band portoricana Menudo che ha recentemente affermato di essere stato aggredito sessualmente da José Menéndez quando da adolescente.

Non è chiaro se queste nuove accuse faranno parte della serie di Ryan Murphy, ma nel corso del loro processo, l'avvocato difensore Leslie Abramson ha sostenuto che Lyle ed Erik hanno ucciso i loro genitori dopo anni di molestie sessuali da parte del loro padre, dirigente musicale.

Una vicenda criminale ben nota ai media

La storia dei fratelli Menéndez è stata al centro di numerosi documentari e show corso degli anni; tra i più recenti nel 2017 la serie della NBC Law & Order: True Crime - The Menéndez Murders, con Edie Falco nei panni di Leslie Abramson (ruolo che le è valso una candidatura agli Emmy) e il film per la TV di Lifetime Menendez: Blood Brothers, con Courtney Love nei panni di Abramson.

Anche Ryan Murphy e Ian Brennan avevano già affrontato le figure dei fratelli Menéndez menzionandoli in The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, la cui vicenda si svolse nello stesso periodo dei processi ai Menéndez.