Da Five Bloods - come fratelli: Netflix svela il trailer del film di Spike Lee

Da Five Bloods - come fratelli, il nuovo film di Spike Lee, ha un trailer appena rilasciato da Netflix: il 12 giugno il war movie scritto e diretto dal regista premio Oscar sarà disponibile sulla piattaforma streaming in tutti i Paesi in cui è presente il servizio.

Dal vincitore del premio Oscar Spike Lee arriva un nuovo film: la storia di quattro veterani afroamericani: Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) - che ritornano in Vietnam. Alla ricerca di ciò che rimane del loro caposquadra, caduto in guerra (Chadwick Boseman) e di un tesoro sepolto, i nostri eroi, riuniti dal preoccupato figlio di Paul (Jonathan Majors), combattono le forze dell'uomo e della natura - mentre affrontano le devastazioni durature dell'immoralità della guerra del Vietnam.

Nel cast del film Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock, Jr., Mélanie Thierry, Paul Walter Hauser and Jasper Pääkkönen, Johnny Trí Nguyễn, Lê Y Lan, Nguyễn Ngọc Lâm, Sandy Hương Phạm, con Jean Reno, e Chadwick Boseman.