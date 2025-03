Cynthia Erivo incanta gli Oscar 2025 con un tributo a Hattie McDaniel

Sul red carpet degli Oscar 2025, Cynthia Erivo ha dimostrato ancora una volta di essere una delle star più audaci e stilisticamente influenti del momento. L'attrice e cantante, in corsa per una delle statuette più ambite, ha sfilato con un look che ha catturato l'attenzione di tutti: un sontuoso abito verde smeraldo, impreziosito da un collo scenografico alla Ming the Merciless e una silhouette ispirata alla leggendaria Hattie McDaniel, la prima attrice afroamericana a vincere un Oscar nel 1940 per Via col vento.

Cynthia Erivo tra glamour e storia

Oltre alla scelta cromatica - un verde profondo che risaltava perfettamente sulla sua pelle radiosa - a colpire è stato il design dell'abito, con una gonna ampia e strutturata che evocava lo stile elegante e imponente delle dive del passato. Il dettaglio del colletto alto e avvolgente ha aggiunto un tocco futuristico e teatrale, confermando il gusto di Erivo per i look audaci e fuori dagli schemi.

Ma il suo stile non si è fermato al solo vestito: immancabili le sue iconiche unghie da cinque ore, un vero e proprio marchio di fabbrica che l'attrice sfoggia con fierezza in ogni occasione. Le sue manicure, che richiedono un'intera giornata per essere realizzate, sono ormai un elemento distintivo del suo personaggio pubblico e contribuiscono a rendere ogni suo look un evento a sé.

La scelta di rendere omaggio a Hattie McDaniel non è passata inosservata, soprattutto in un'edizione degli Oscar che continua a confrontarsi con il tema della rappresentazione e dell'inclusione. Erivo, già candidata all'Oscar in passato per il suo ruolo in Harriet, ha spesso sottolineato l'importanza di celebrare le figure che hanno aperto la strada agli artisti neri nel mondo del cinema. Con questo outfit, ha voluto rendere omaggio non solo all'eredità di McDaniel, ma anche alla lotta per la diversità e l'accettazione a Hollywood.

Il look della star è stato subito acclamato dalla critica e dai social, con molti fan che hanno elogiato la sua capacità di coniugare moda, storia e personalità. E mentre la notte degli Oscar prosegue tra premiazioni e discorsi emozionanti, una cosa è certa: Cynthia Erivo ha già vinto la statuetta dello stile.