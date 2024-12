Wicked, Cynthia Erivo risponde alle critiche: "Mi sono guadagnata il ruolo di Elphaba"

La star del film Wicked, Cynthia Erivo, ha voluto rispondere ai commenti sul suo casting per Elphaba.

Cynthia Erivo, star del musical cinematografico Wicked, ha affrontato con determinazione i commenti negativi sul suo casting come Elphaba, spesso definiti "scelte woke" da alcune critiche online. Durante un'intervista con Elle, l'attrice e cantante due volte candidata agli Oscar ha chiarito di essersi guadagnata il ruolo attraverso un'audizione competitiva, ribadendo il proprio impegno e le proprie qualifiche.

Cynthia Erivo risponde alle critiche sul suo ruolo in Wicked

"Ho dovuto fare un'audizione, proprio come tutti gli altri," ha dichiarato Erivo. "E sono contenta di averlo fatto. Ho le credenziali per questo ruolo, ho lavorato duramente. Ma sono felice che abbiano potuto essere sicuri della scelta. Questo mi permette di affrontare il ruolo sapendo che ho dato tutto per ottenerlo."



Erivo, che ha vinto un Tony Award per il suo ruolo nella versione musicale di The Color Purple, ha dimostrato nel corso della sua carriera un talento straordinario sia nella recitazione che nel canto, due qualità essenziali per interpretare il complesso personaggio di Elphaba.

Il ruolo di Elphaba è particolarmente iconico, essendo legato alle interpretazioni memorabili di Margaret Hamilton nel classico Il Mago di Oz e di Idina Menzel nel musical di Broadway. Tuttavia, Erivo ha saputo reinventare il personaggio, rendendolo profondamente umano. La sua interpretazione di "Defying Gravity" è stata uno dei momenti più acclamati del film, contribuendo a cementare la sua reputazione.

Nonostante le critiche iniziali, la performance di Erivo ha conquistato il pubblico e i critici, garantendole una nomination ai Golden Globe come Miglior Attrice in un Film - Musical o Commedia e alimentando le speranze di una candidatura agli Oscar.

Con Wicked: For Good, il sequel atteso per il prossimo anno, Erivo è pronta a dimostrare ancora una volta perché è la scelta perfetta per portare sul grande schermo la Strega dell'Ovest.