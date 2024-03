Curb Your Enthusiasm: l'omaggio a Richard Lewis dopo la scomparsa

Dopo la morte di Richard Lewis, Curb Your Enthusiasm ha reso omaggio all'attore nel corso dell'ultimo episodio della serie che lo vedeva recitare al fianco di Larry David.

Durante l'apertura dell'episodio di domenica di Curb Your Enthusiasm, la serie ha mostrato un'immagine in ricordo di Lewis. "In memoria di Richard Lewis. 1947 - 2024".

"Richard e io siamo nati a tre giorni di distanza l'uno dall'altro nello stesso ospedale e per la maggior parte della mia vita è stato come un fratello per me", ha scritto la star e creatore della serie Larry David in un comunicato dopo la scomparsa di Lewis. "Aveva quella rara combinazione di essere la persona più divertente e anche la più dolce. Ma oggi mi ha fatto piangere e per questo non lo perdonerò mai".

Anche HBO ha ricordato l'attore con un comunicato: "Ci si spezza il cuore venire a sapere della morte di Richard Lewis. La sua brillante comicità, l'intelligenza e il talento non avevano paragoni. Richard sarà sempre un apprezzato membro delle famiglie di HBO e Curb Your Enthusiasm. Le nostre condoglianze sono rivolte alla sua famiglia, ai suoi amici e ai fan che potevano contare su Richard per illuminare i loro giorni con le risate".

Lewis aveva parlato più volte della sua lotta contro la dipendenza dall'alcool e sostanze stupefacenti come la cocaina, e della sofferenza provata a causa dell'ansia e della depressione. L'attore decise di rimanere sobrio dopo la morte, avvenuta nel 1994, del suo collega John Candy.