Curb Your Enthusiasm 11: HBO conferma il ritorno della serie

Curb Your Enthusiasm 11 verrà realizzata: HBO ha rinnovato la comedy per l'undicesima stagione, permettendo così allo show di superare quota 100 episodi.

La tv via cavo aveva già svelato in precedenza che un eventuale ritorno sugli schermi dipendeva esclusivamente dalle intenzioni del creatore e della star del progetto.

Larry David ritornerà quindi sugli schermi di HBO come protagonista, creatore e produttore esecutivo di Curb Your Enthusiasm. La produzione delle nuove puntate arriva dopo la messa in onda della decima stagione che ha avuto come protagonisti David, Jeff Garlin, Susie Essman, Cheryl Hines, Richard Lewis, J.B. Smoove e Ted Danson.

Amy Gravitt, vice presidente della programmazione della HBO, ha dichiarato: "Larry è già impegnato a scrivere e non vediamo l'ora di scoprire cosa ha in programma".

Larry David, commentando il rinnovo di Curb Your Enthusiasm, ha aggiunto: "Credetemi, sono sconvolto quanto voi. Un giorno posso solo sperare che HBO rinsavisca e mi conceda la cancellazione che merito così tanto".