Curb Your Enthusiasm 12: Troy Kotsur di CODA comparirà nella serie HBO di Larry David

Secondo Variety, Troy Kotsur comparirà in Curb Your Enthusiams 12 di HBO al fianco di Larry David; chissà cosa avrà da raccontare l'attore di CODA - I segni del cuore.

In base a quanto recentemente riportato da Variety, sembra proprio che l'attore premio Oscar Troy Kotsur apparirà in Curb Your Enthusiasm 12 . La famosa serie tv di Larry David ed HBO non solamente si rinnova ma continua ad includere volti noti dal mondo dell'intrattenimento contemporaneo.

Troy Kotsur con il SAG Award per I segni del cuore

Secondo una fonte vicina al set della dodicesima stagione di Curb Your Enthusiasm e Variety, sembra proprio che Troy Kotsur comparirà nei panni di se stesso in uno degli episodi, come membro dello stesso Golf Club del protagonista.

Troy Kotsur è diventato celebre al grande pubblico per il suo ruolo in Coda - I segni del cuore in cui vestiva i panni di Frank Rossi, vincendo l'Oscar come miglior attore non protagonista. Curb Your Enthusiasm 12 è stata ufficialmente confermata ad agosto 2022, insieme a David il cast comprende anche Jeff Garlin, Susie Essman, J.B. Smoove, Cheryl Hines, Richard Lewis, Vince Vaughn e Ted Danson. David è il produttore esecutivo insieme a Garlin e Jeff Schaffer. Laura Streicher e Jennifer Corey sono co-produttrici esecutive.