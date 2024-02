Richard Lewis è morto, la star di Curb Your Enthusiasm aveva 76 anni

Richard Lewis è morto all'età di 76 anni; il comico che ha recitato anche nella serie Curb your enthusiasm ha perso la vita a causa di un infarto.

L'attore, nell'aprile 2023, aveva rivelato di essere affetto da morbo di Parkinson, motivo per cui aveva dovuto dire addio agli show dal vivo.

La carriera dell'attore

Nel 2021 Richard Lewis non era apparso negli episodi della stagione 11 di Curb your enthusiasm perché si era sottoposto a tre interventi chirurgici.

L'attore aveva debuttato nel 1979 con Diary of a Young Comic, diventando poi famoso grazie alle sue apparizioni in The Tonight Show e Late Show With David Letterman.

Nel 1989 Richard ha recitato nella sitcom Anything but Love accanto a Jamie Lee Curtis. Negli anni '90 ha poi recitato in film come Robin Hood: un uomo in calzamaglia, Leaving Las Vegas, Hugo Pool e Drunks.

Richard ha parlato più volte della sua lotta contro la dipendenza dall'alcool e sostanze stupefacenti come la cocaina, e della sofferenza provata a causa dell'ansia e della depressione. Lewis ha deciso di restare sobrio dopo la morte, avvenuta nel 1994, del suo collega John Candy.

HBO ha dichiarato: "Ci si spezza il cuore nel venire a sapere della morte di Richard Lewis. La sua brillante comicità, l'intelligenza e il talento non avevano paragoni. Richard sarà sempre un apprezzato membro delle famiglie di HBO e Curb Your Enthusiasm. Le nostre condoglianze sono rivolte alla sua famiglia, ai suoi amici e ai fan che potevano contare su Richard per illuminare i loro giorni con le risate".